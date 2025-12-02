T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/248 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya İli Serik İlçesi Etler Mahallesi





ADA NO

:

207





PARSEL NO

:

5





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

168.9 m2 daimi irtifak, 112.43 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: