T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2024/27 Esas
DAVACI
:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
VEKİLİ
:
Av. VEDAT SEYFİOĞLU -
DAVALI
:
ERDAL YILMAZ - 29458072186 - Düdenbaşı Mahallesi 2312 Sokak No: 26 Antalya Merkez/ ANTALYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi ek raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporu ilanen tebliğ edilmiştir.
Bilirkişi ek raporunda ; " Dava konusu Serik İlçesi, Büğüş Mahallesi, 110 ada 4 parselde, 153.609,83 m2 yüzölçümü ve “Tarla” vasfı ile “hisseli” olarak kayıtlı taşınmazın, 2173,93 m² olan daimi irtifak hakkı bedelinin 33.167,47 TL, 256,00 m² pilon (direk yeri) kamulaştırma bedelinin 12.602,88 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin dava (06.03.2019) tarihi itibarı ile 45.770,35 TL bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. " Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02353376