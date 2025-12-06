T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2024/27 Esas





DAVACI

:

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -





VEKİLİ

:

Av. VEDAT SEYFİOĞLU -





DAVALI

:

ERDAL YILMAZ - 29458072186 - Düdenbaşı Mahallesi 2312 Sokak No: 26 Antalya Merkez/ ANTALYA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi ek raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporu ilanen tebliğ edilmiştir.



