T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
2021/580 Esas 24/10/2025
Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Seda YALÇİN ve Haluk YAŞA'nın yapılan tüm araştırılmalara rağmen adresine ulaşılamamış, adreslerinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalılara
11/02/2026 günü saat 09:35'te
yapılacak duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
DAVALI : DAVALI :
TC KİMLİK NO : 22010057232 TC KİMLİK NO : 52378132562
ADI SOYADI : Seda YALÇİN ADI SOYADI : Haluk YAŞA
BABA ADI : Mehmet BABA ADI : Halit
ANA ADI : Muazzez ANA ADI : Sevim
DOĞUM TARİHİ : 25/07/1980 DOĞUM TARİHİ : 11/11/1962
DOĞUM YERİ : İstanbul DOĞUM YERİ : İstanbul
