T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

2021/580 Esas 24/10/2025





Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;





Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Seda YALÇİN ve Haluk YAŞA'nın yapılan tüm araştırılmalara rağmen adresine ulaşılamamış, adreslerinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalılara

11/02/2026 günü saat 09:35'te

yapılacak duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.





TC KİMLİK NO : 22010057232 TC KİMLİK NO : 52378132562





ADI SOYADI : Seda YALÇİN ADI SOYADI : Haluk YAŞA





BABA ADI : Mehmet BABA ADI : Halit





ANA ADI : Muazzez ANA ADI : Sevim





DOĞUM TARİHİ : 25/07/1980 DOĞUM TARİHİ : 11/11/1962



