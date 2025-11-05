Yeni Şafak
T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:01

İLAN
ESAS NO
:
2021/580 Esas 24/10/2025

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Seda YALÇİN ve Haluk YAŞA'nın yapılan tüm araştırılmalara rağmen adresine ulaşılamamış, adreslerinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalılara
11/02/2026 günü saat 09:35'te
yapılacak duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : DAVALI :

TC KİMLİK NO : 22010057232 TC KİMLİK NO : 52378132562

ADI SOYADI : Seda YALÇİN ADI SOYADI : Haluk YAŞA

BABA ADI : Mehmet BABA ADI : Halit

ANA ADI : Muazzez ANA ADI : Sevim

DOĞUM TARİHİ : 25/07/1980 DOĞUM TARİHİ : 11/11/1962

DOĞUM YERİ : İstanbul DOĞUM YERİ : İstanbul
