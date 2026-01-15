T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2024/3096 ESAS





ÖRNEK NO:8 ÖDEME EMRİ VE 16SD180 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORUİLANEN TEBLİĞ





ALACAKLI

:

QUICK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ,





VEKİLİ

:

Av. Salih Zeki İnanç(TBB No: 81081)





Şehit İsmail Moray Sok. No:4/2 Küçükçamlıca Üsküdar / İSTANBUL





Av. Bülent Yümüç(TBB No: 58818)





Cumhuriyet Mah. Meşecik Sk. No: 1 Sümerler İş Merkezi K:4 Libadiye Üsküdar / İSTANBUL





BORÇLU

:

DİDİM GÜNAY LOJİSTİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,





Yeni Mahallesi 823 Sk. - Sit. - Apt.No: 13/10Didim/Aydın Didim / AYDIN





BORÇ MİKTARI

:

574.371,65 TL. ( takip çıkış miktarı )





Borçlu şirketin tebliğ imkansızlığı nedeniyle;

ödeme emrinin ve müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile Bingöl İcra Müdürlüğünün

2024/220

talimat dosyasından 15/01/2025 tarihinde kıymet takdiri yapılan ve 22/01/2025 tarihinde ek bilirkişi raporu alınan

16SD180

plakalı aracın kıymet takdirinin(Araç, MERCEDES-BENZ C 180 1.8 BLUEFFICIENCY AVANTGARDE, 2011 model benzinli otomatik, Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, araçta kullanımdan kaynaklı olarak komple muhtelif kılcal çiziklerin, eziklerin / göçüklerin olduğu gözlemlenmiştir. Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, muhtelif yerlerinde sürtmeye bağlı izlerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında bulunduğu yediemin otoparkında yatmakta olduğundan dolayı korozyonların oluştuğu, kaput altı tüm aksamlarında kirlenme / tozlanma / kısmi örümceklenmelerin olduğu ve aracın yürür hale getirilmesi için bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Aracın motor kısmında yağ kaçaklarının olduğu gözlemlenmiştir. Aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların / yırtılmaların / deformasyonun olduğu tespit edildi.

936.540,00 TL kıymet takdir edildi. )

ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.