T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyaları üzerinden dava açılmıştır.





a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.





b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.





c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.





d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne yatırılacaktır.





e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.





f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın keşifleri 06/02/2026 günü saat 10:00'dan itibaren başlayacaktır.





Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca

İLAN