Giriş Tarihi: 29.01.2026 00:01
T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/9 Esas, 2026/10 Esas, 2026/11 Esas, 2026/12 Esas, 2026/13 Esas, 2026/14 Esas, 2026/15 Esas, 2026/16 Esas, 2026/17 Esas, 2026/18 Esas, 2026/19 Esas, 2026/20 Esas, 2026/21 Esas, 2026/22 Esas, 2026/23 Esas, 2026/24 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyaları üzerinden dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın keşifleri 06/02/2026 günü saat 10:00'dan itibaren başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca
İLAN
olunur.
Esas No :
2026/9
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Fenerköy mahallesi
Ada Parsel :
3308 ada 104 parsel (eski 3077 parsel)
Taşınmaz Maliki :
GÖKHAN ÖZAY
Esas No :
2026/10
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 175 parsel (eski 876 parsel)
7220 ada 180 parsel (eski 875 parsel)
Taşınmaz Maliki :
ADNAN ÜNLÜER
Esas No :
2026/11
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 176 parsel (eski 872 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- ADNAN ÜNLÜER
2- AYFER ÖNDÜL
3- KADRİYE ULU
4- MUSA ÖZTÜRK
5- SEVGİ TEZELLER
6- SEVİL ŞEN
Esas No :
2026/12
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 281 parsel (eski 588 parsel)
Taşınmaz Maliki :
NURİTTİN KARAGÖL
Esas No :
2026/13
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 282 parsel (eski 587 parsel)
Taşınmaz Maliki :
RİFAT TEMİZ
Esas No :
2026/14
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 283 parsel (eski 586 parsel)
7220 ada 284 parsel (eski 585 parsel)
7220 ada 285 parsel (eski 584 parsel)
Taşınmaz Maliki :
RAHİM EKEN
Esas No :
2026/15
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 286 parsel (eski 583 parsel)
Taşınmaz Maliki :
ASİYE GÜÇLÜ
Esas No :
2026/16
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 297 parsel (eski 514 parsel)
Taşınmaz Maliki :
HAYDAR ATINÇ
Esas No :
2026/17
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 298 parsel (eski 2431 parsel )
Taşınmaz Maliki :
KADRİ KÖSE
Esas No :
2026/18
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 299 parsel (eski 574 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- EROL ALKAN
2- MÜMİN ALKAN
Esas No :
2026/19
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 288 parsel (eski 581 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- HATİCE ALTINKÖK
2- İSKENDER TÜREL
3- NURTEN EROL
4- SELÇUK EROL
5- SELMAN EROL
6- SEMRA EROL
7- ÜNAL KARPUZOĞLU
Esas No :
2026/20
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 289 (eski 580 parsel) ve 300 parsel (eski 576 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- GÜRAY TÜREL
2- HATİCE ALTINKÖK
3- NURTEN EROL
4- SELÇUK EROL
5- SELMAN EROL
6- SEMRA EROL
7- ÜNAL KARPUZOĞLU
Esas No :
2026/21
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 296 parsel (eski 513 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- FATMA CAMBAZOĞLU
2- GÜLSER YILDIZ
3- HALİL UZUNOĞLU
4- MELAHAT DERELİ
5- MUSTAFA UZUNOĞLU
6- NERİMAN FİLİZ
7- ŞABAN UZUNOĞLU
Esas No :
2026/22
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 193 parsel (eski 883 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- AYFER TAŞKIRAN
2- BÜLENT ÖZTÜRK
3- DURDU KOCA
4- GÜLÇÜN ÇOBANOĞLU
5- GÜLSEREN ÖZTÜRK
6- HASAN ÖZTÜRK
7- KADİR ÖZTÜRK
8- OĞUZ KOCAKUŞAKLI
9- REYHAN MUDANYA
10- SEBAHAT FİLİZ
Esas No :
2026/23
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 191 parsel (eski 884 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- DUYGU DOĞAY ÖZER
2- FATMA ÖZER
3- FATMA YILDIZ
4- FIRAT ÖZER
5- HATİCE ÖZER
6- İSKENDER ÖZER
7- MEHMET RACİ KAYA
8- MELİH ÖZER
9- MELİKE ÖZER
10- NAİME YILMAZ
11- ÖZAY ÖZER
12- SERKAN İŞCAN
13- VAHİDE BORA
Esas No :
2026/24
Taşınmazın Yeri :
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
Ada Parsel :
7220 ada 181 parsel (eski 885 parsel)
Taşınmaz Maliki :
1- ALİ KARASAÇ
2- ALİYE ÖZKAN
3- AYNUR KÖSE
4- BAŞAK NAZ YEŞİLOĞLU
5- BİLGİN ÖZKARAYEL
6- BÜNYAMİN ÜLKÜSEVEN
7- CEVRİYE ÜLKÜSEVEN
8- ERTUĞRUL KARASAÇ
9- FEZA ÇÖL
10- FUAT ÜLKÜSEVEN
11- GÜNTER ÇAKMAK
12- HASAN KARASAÇ
13- HİKMET ÜLKÜSEVEN
14- HÜSAMETTİN KARASAÇ
15- KADRİYE ÇOBANOĞLU
16- LEMAN FIRTINA
17- MİNE ŞAHİN
18- NEZAYET PINAR
19- ÖMER ÜLKÜSEVEN
20- ÖZAY ÜLKÜSEVEN
21- RAMAZAN KARASAÇ
22- SALİHA KARASAÇ
23- SEFADE TOKALI
24- SEVGİNUR YEŞİLOĞLU
25- SEVİLAY ATALAY
26- SEYHAN DAĞLI
27- SULTAN AYDOĞAN
28- UMUTCAN ÜLKÜSEVEN
29- YAKUP YEŞİLOĞLU
30- ZEKİ ÜLKÜSEVEN
