T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/1232 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2022/1232 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, UZUN KÖPRÜ MEVKİİ Mevkii, 5239 Ada, 1 Parsel, -/-/-/14 No'lu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz;





Dosyasında bulunan 14.04.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Uzun Köprü Mevkii, 5239 ada, 1 parsel 2.956,47m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli on beş blok halinde on dokuz bağımsız bölümü olan kargir bina vasıflı taşınmazda 9/190 arsa paylı (14) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının T*** A*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin bulunduğu bildirilmiştir. İstanbul, Silivri İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Oruçgazi Sokakta, tapunun 5239 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 2.956,47m2 alanlı kat mülkiyeti tesisli on beş blok halinde on dokuz bağımsız bölümü olan kargir bina vasıflı taşınmazda 9/190 arsa paylı (14) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğindedir. Oruçgazi Sokaktan 15 dış kapı numarası alan (14) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan onaylı mimari projesi tetkik edilmiş olup, taşınmaz görülmüştür. Zemin kat+ 1 normal kattan (projesine göre) müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, müstakil bahçesi olan 15 dış kapı numaralı taşınmaz zemin katta antre, hol, oda, salon, mutfak, banyo-WC mahalleri, dahili merdiven çıkılan 1.katta antre, hol, üç oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Toplam kullanım alanı 100,00m2 olan taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Rapor tarihi itibari ile KDV oranının %1 olabileceği hesaplanmıştır.





Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.





Adresi :

İstanbul İli Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Uzun Köprü Mevkii 5239 Ada 1 Parsel 9/190 Arsa Paylı 14 Numaralı Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL





Yüzölçümü :

2.956,47 m2





Arsa Payı :

9/190





İmar Durumu:

Var , Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2125005 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 5239 ada, 1 no'lu parsel(eski:51 ada,14 parsel) sayılı taşınmaz, 29.11.2021 onaylı Silivri Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanında kalmakta olup, ‘’Ayrık Nizam, 2 kat, E:0.45 İmar Durumu bulunmaktadır’’. Söz konusu parsel aynı zamanda ‘’Taşkına Maruz Alanda’’ kalmaktadır.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, Plan notlarının, ‘’Bahse konu plan sahası, kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup Plan Yapımı Aşamasında İSKİ tarafından verilen kurum görüşlerinde belirtildiği üzere; Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alanlar (Dere işletme bandı (su kanalları koruma kuşağı) dışında kalan ve derelere yakın/komşu olan alanlar) taşkın önlemli yapılaşma alanlarıdır.





Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dâhilinde herhangi bir noktadaki subasman kotuna dair Meri İmar Yönetmeliği hükümleri aynen uygulanmalıdır. Ayrıca Taşkın Risk Haritası hazırlanmış derelerin taşkın önlemli yapılaşma alanlarında, subasman kotu belirlenirken İSKİ taşkın risk haritalarındaki su yükseklikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Taşkın riski taşıyan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanına (Su Kanalları Koruma Kuşağı) komşu/yakın imar parsellerinde bodrum kat yapılması zorunlu değerlendirildiği hallerde, yüksek taşkın riskine maruz bu katlar, konut, depo, otopark vb. her türlü ticari veya ticari dışı faaliyet amacıyla kullanılmamalıdır. Yağışlı havalarda yağmur sularının atık su kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atık su parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için Dere yapı yaklaşma alanı ve sınırına (Su Kanalları Koruma Kuşağı) komşu/yakın imar parsellerindeki yapılarda, bina atık su tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta atık su kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa bina bodrum katlarından atık su parsel bağlantıları (terfi sistemler hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir. Parsel içerisindeki bahçe alanlarının da taşkın tehlikesinden korunması amacıyla; bahçe duvarlarının taşkın risk kotuna göre, sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir. Taşkına Maruz Alanlar içerisinde yer alan tüm fonksiyonlar “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” olup plan notlarının ilgili maddeleri uyarınca gerekli önlemler alınması şartıyla uygulama yapılabilir.’’ denilmiştir.





Kıymeti :

11.000.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri bulunmaktadır. Eklenti Diğer , ÇATI PİYESİ