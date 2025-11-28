Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:01
T.C. SİVAS 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SİVAS 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Esas No: 2025/267
Karar No: 2025/268
Davacı Baki Karaduman, davalı Alireşoğlu Gıda İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., davalı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., davalı İsmail Arslan arasında ihalenin feshi olan davanınyargılaması sonucunda;
HÜKÜM:
1-Açılan davanın 2004 sayılı İİK'nın 134/2.maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu uyarınca başlangıçta alınması gereken 281,80-TL başvurma harcı ile 615,40-TL peşin harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 210,00-TL tebligat giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına
4-Davalılar, davada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince belirlenen 12.000,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, Dair, davacının yokluğunda, davalı İsmail Arslan ve vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren yasal iki haftalık süresi içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davacı Baki Karaduman’a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar evrakının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02344777