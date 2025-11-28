T.C. SİVAS 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN









Esas No: 2025/267





Karar No: 2025/268









Davacı Baki Karaduman, davalı Alireşoğlu Gıda İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., davalı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., davalı İsmail Arslan arasında ihalenin feshi olan davanınyargılaması sonucunda;





HÜKÜM:





1-Açılan davanın 2004 sayılı İİK'nın 134/2.maddesi uyarınca USULDEN REDDİNE,





2-Harçlar Kanunu uyarınca başlangıçta alınması gereken 281,80-TL başvurma harcı ile 615,40-TL peşin harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,





3-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 210,00-TL tebligat giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına



