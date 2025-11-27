Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01
T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2023/944 Esas
Davacı Mehmet Atlı Vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı ) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,
İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz;
Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, M43-D-12-B pafta numaralı taşınmaz, taşınmazın sınır itibariyle kuzeyinde 0/249 nolu parsel, doğusunda ve güneyinde kadastro çalışmaları sırasında tapulama harici olarak bırakılan yerler, batısında ise kısmen 0/249 parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili olduğu, dava konusu taşınmazın Zemin ölçümü neticesinde Krokide D harfi ile gösterilen 1325.18 m2 lik yer olup, dava konusu taşınmazın Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Uzunziyaret Mahallesi sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur. 06.10.2025
Basın No: ILN02343655