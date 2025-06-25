Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/169 Esas
HAKİM
: Hanife KAPANCI SAYIN 266676
KATİP
: Mustafa ÖZCAN 62717
DAVACI
: KADİR SÖKMEN
VEKİLİ
: AV. FATMA BACAKOĞLU
DAVALILAR
:
1- SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- SİVRİHİSAR MALİYE HAZİNESİ
Davacı vekili dava dilekçeside özetle; Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, İlören mahallesinde kain 3893 ada 1 parsel sayılı taşınmazı müvekkilinin ailesinin uzun zamandan beri kullandığını, bu taşınmazı yaklaşık 20 yıldan fazla aralıksız olarak kullandığını, hala da kullanmaya devam ettiğini, bu taşınmazda hazine, belediye veya 3. Kişilerin hakkı bulunmadığını, malik sıfatıyla kullanmaya devam ettiğini, keşif ve tanıkların beyanları da bunu destekler nitelikte olacağını, bu nedenle 4271 sayılı TMK'nun 713'e göre "Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle malik sıfatıyla zilliyetinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı istiyebilir" hükmü gereğince belirtilen arazinin adına tapuda tescilini talep etmiş olup, TMK'nun 713/4-5 maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.
Basın No:ILN02247134
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