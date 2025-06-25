T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

HAKİM

: Hanife KAPANCI SAYIN 266676





KATİP

: Mustafa ÖZCAN 62717





DAVACI

: KADİR SÖKMEN





VEKİLİ

: AV. FATMA BACAKOĞLU





DAVALILAR

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1- SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





2- SİVRİHİSAR MALİYE HAZİNESİ



