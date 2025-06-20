Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/235 Esas
GAİPLİK İLANI
Aydın ili, Söke ilçesi, Yenicami Mahallesi,110 ada 42 parsel no.lu taşınmaz maliki " Hasan haber alınamadığından adı geçen kişiyi tanıyanların, sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde yazılı veya sözlü olarak mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemeye verecekleri dilekçe ile bilgi vermeleri ilan olunur.
DAVACI
:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -
VEKİLİ
:
Av. ÖZGÜR BARAN TÜRKMEN - [35515-75150-46290] UETS
DAVALI
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Basın No:ILN02244540
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