T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aydın ili, Söke ilçesi, Yenicami Mahallesi,110 ada 42 parsel no.lu taşınmaz maliki " Hasan haber alınamadığından adı geçen kişiyi tanıyanların, sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde yazılı veya sözlü olarak mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemeye verecekleri dilekçe ile bilgi vermeleri ilan olunur.

DAVACI

:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI -





VEKİLİ

:

Av. ÖZGÜR BARAN TÜRKMEN - [35515-75150-46290] UETS





DAVALI