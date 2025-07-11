Giriş Tarihi: 11.07.2025 00:01
T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/175 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Manisa-Soma- Çerkez Hamidiye mahallesi
MEVKİİ
:
0
ADA NO, PAFTA NO
PARSEL NO
:
Manisa-Soma- Çerkez Hamidiye mahallesi 142 ada 49 Parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 637,49 m2'lik irtifak hakkı
VASFI
:
Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ
:
637,498 m2irtifak hakkı
MALİKLERİN ADI VE SOYADI
:
1- GÜLNİHAR KINIK-15455642002
2- GÜLŞAH AKSU-15446642394
3- HAFİZE DEMİR-12716733370
4- HATİCE ÖZCAN-22463393888
5- İBRAHİM KINIK-15494640700
6- İRFAN YILDIZ-14312680140
7- MAİNUR ÖZEL-46186381052
8- MAKBULE ÇARDAK-32977850876
9- MEHMET EMİN YALTIRIK-19391496248
10- MUHİTTİN KAZANÇ-12800730506
11- PINAR KINIK-15437642686
12- SEBİHAT YILDIZ-14297680692
13- SEHER ÖZLÜ-14291680810
14- SÜLEYMAN YALTIRIK-19364497104
15- SÜRET UZUN-13964691740
16- ŞEMİNUR ZEREN-26132449708
17- YUSUF YILDIZ-14303680432
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
:
Davacı TEİAŞAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa İli Soma İlçesi Çerkez Hamidiye mahallesinde kain ve mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 142 ada 49 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 637,49 m2 irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 73.044,88 TL bedel belirlendiğini davalıların pazarlığa davet edildiğini ancak davalılar ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalılar ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;
Kamulaştırmayı yapan idarenin TEİAŞ olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilmesi gerektiği, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02256876