T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/175 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Manisa-Soma- Çerkez Hamidiye mahallesi





MEVKİİ

:

0





ADA NO, PAFTA NO





PARSEL NO

:

Manisa-Soma- Çerkez Hamidiye mahallesi 142 ada 49 Parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 637,49 m2'lik irtifak hakkı





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

637,498 m2irtifak hakkı





MALİKLERİN ADI VE SOYADI

:

1- GÜLNİHAR KINIK-15455642002





2- GÜLŞAH AKSU-15446642394





3- HAFİZE DEMİR-12716733370





4- HATİCE ÖZCAN-22463393888





5- İBRAHİM KINIK-15494640700





6- İRFAN YILDIZ-14312680140





7- MAİNUR ÖZEL-46186381052





8- MAKBULE ÇARDAK-32977850876





9- MEHMET EMİN YALTIRIK-19391496248





10- MUHİTTİN KAZANÇ-12800730506





11- PINAR KINIK-15437642686





12- SEBİHAT YILDIZ-14297680692





13- SEHER ÖZLÜ-14291680810





14- SÜLEYMAN YALTIRIK-19364497104





15- SÜRET UZUN-13964691740





16- ŞEMİNUR ZEREN-26132449708





17- YUSUF YILDIZ-14303680432





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI

:

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRMANIN VE





BELGELERİN ÖZETİ

:

Davacı TEİAŞAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa İli Soma İlçesi Çerkez Hamidiye mahallesinde kain ve mülkiyeti davalılar adına kayıtlı 142 ada 49 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 637,49 m2 irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 73.044,88 TL bedel belirlendiğini davalıların pazarlığa davet edildiğini ancak davalılar ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalılar ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;



