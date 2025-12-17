T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Manisa-Soma -Deniş Mahallesi





MEVKİİ

:

0





ADA NO, PAFTA NO, PARSEL NO

Manisa-Soma -Deniş Mahallesi 648 parsel sayılı taşınmaz





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

508,00m2 lik irtifak hakkı





MALİKLERİN ADI VE SOYADI

:

EMİN POYRAZ





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MD.





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Davacı TKİ Genel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa-Soma -Deniş mahallesinde kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 0 ada 648 parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 508 m2irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 191.890,32 TL bedel belirlendiğini davalının pazarlığa davet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;





Kamulaştırmayı yapan idarenin TKİ olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin TKİ Genel Md.'ne yöneltilmesi gerektiği, TKİ'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.