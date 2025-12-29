Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01
T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/1188
DAVALI
:
MURAT ÇEVİK - 10136517150 - Barış Sk. Komililer Apt. K:4 D:4 Girne/K.K.T.C.
Davacı AYŞE GÜL ÇEVİK ile Davalı MURAT ÇEVİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
26/02/2026 günü saat 09.35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02371998