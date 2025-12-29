T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2023/1188





DAVALI

MURAT ÇEVİK - 10136517150 - Barış Sk. Komililer Apt. K:4 D:4 Girne/K.K.T.C.





Davacı AYŞE GÜL ÇEVİK ile Davalı MURAT ÇEVİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.




