T.C. TARSUS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Sanık Basil Elhammud'un katılana yönelik üzerine atılı Adet Veya Tahsis Veya Kullanımları Gereği Açıkta Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın değeri göz önünde bulundurularak, sanığın takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,





Sanığın suça meyilli olumsuz kişiliği, olumsuz sosyal ilişkileri, katılanın zararını gidermemiş olması nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK nın 62/1 nci maddesinin uygulanmasına TAKDİREN YER OLMADIĞINA,





Sanık hakkında başkaca arttırım ya da indirim nedeni uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,





Sanık hakkında verilen hapis cezası yönünden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA,





Sanığa verilen netice cezanın süresi gözetildiğinde sanık hakkında yasal şartları oluşmadığından TCK'nun 50, TCK'nun 51 ve CMK'nun 231. maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,





İş bu dosya için yapılan yargılama giderinin 2 adet tebligat gideri 116,00 TL, sarf gideri 620,00 TL toplamından oluşan 736,00 TL'nin sanıktan alınarak hazineye irad kaydının yapılmasına,





Dair; sanığın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA yasal süre içerisinde, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu açıkça anlatılmıştır.





Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,



