Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01
T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:2025/144
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER:
Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 160 parsel sayılı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİKİN ADI-SOYADI:
ADİL BUDAK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Davalı malik adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 160 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 3.653,33 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/144 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02377525