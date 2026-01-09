Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01
T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/142 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER:
Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 82 parsel sayılı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİKİN ADI-SOYADI:
MEHMET GÜNEŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Davalı malik adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, YeltepeKöyü114 ada 82 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 417,96 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davalı idare tarafından mahkememizin 2025/142 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 30.12.2025
