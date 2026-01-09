T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/142 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER:

Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 82 parsel sayılı taşınmaz.





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





MALİKİN ADI-SOYADI:

MEHMET GÜNEŞ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: