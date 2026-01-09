Yeni Şafak
T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01

ESAS NO:2025/138


KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER:
Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü124 ada 157 parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKİN ADI-SOYADI:
MUSTAFA KAYA

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Davalı malik adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü124 ada 157 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 176,67 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/138 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.30.12.2025
