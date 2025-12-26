Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1270 Esas 18.12.2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında; 34939645384 TC Kimlik no'lu
YILMAZ DENEL
'e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü: 03/02/2026 günü saat: 09:35'te
duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.M.K.'nun 150.maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.
