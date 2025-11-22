Giriş Tarihi: 22.11.2025 00:01
T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
ELİPAK TALAŞLI SABUN
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında test edildiğinde Nonylphenol Ethoxylate miktarı limit değerlerin üzerinde çıkmıştır.
RİSK
- Kimyasal
UYGULANAN YAPTIRIM
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 16.06.2025 tarihli ve 110328691 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No:gubis.ticaret.gov.tr - 2025060020
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesic) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleriarasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Unvanı :Elkimsan Ticaret Semiha Çal
- Firma Adresi :İvogsan Orta Anadolu Başkent Sanayi Sitesi 1449 Sk. No:43 Yenimahalle / Ankara
ilangovtr
Basın No: ILN02340261