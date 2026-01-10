T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





2026/9 Esas Zeynelabidin SOSA ve İbrahim KILIÇ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlar 159 ada 47 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 5,68 m²'lik kısmının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.





Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlar mah. 159 ada 47 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 5,68 m²'lik kısmı için 673,60 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 05/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.



