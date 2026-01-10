T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





2026/13 Esas Coşkun GÜNDÜZ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Eskioba Mahallesi

110 ada 11 parsel

sayıda kayıtlı taşınmazın 848,70 m²'lik kısmının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.





Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi

Eskioba mah. 110 ada 11 parsel

sayıda kayıtlı taşınmazın 848,70 m²'lik kısmı için 100.648,74 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 05/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.



