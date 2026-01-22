Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01
T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/504 ESAS
İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda yazılı davalı aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;
a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
c-)Bu tür davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yönetileceği,
d-)Ön inceleme duruşmasının 06/03/2026 günü saat 11:55'den itibaren Torbalı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
e-) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.
DAVALILAR :
2025/504 ESAS
Torbalı Belediye Başkanlığı
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
Mah/Köy:
Ada-Parsel No:
Kamulaştırma :
2025/504
Çaybaşı Mah.
111-4
163,00 m² Yol olarak terkin
Çaybaşı Mah.
160-1
131,51 m² Yol olarak terkin
Çaybaşı Mah.
206-28
36,76 m² Yol olarak terkin
