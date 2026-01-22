T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda yazılı davalı aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;