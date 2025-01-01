Giriş Tarihi: 01.01.2026 00:01
T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/174
DAVALI
:
ALİ YALÇINKAYA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma), Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.
