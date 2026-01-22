Yeni Şafak
T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01

Sayı : 2025/1100 Esas 


İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan muris Şadiye Emral'ın misarın 4721 sayılı kanununun 594. Maddesinin gereğince ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin mahkememize başvurması aksi halde
miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirası devlete geçeceği
ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 49462747092

ADI SOYADI : ŞADİYE EMRAL

BABA ADI : ŞÜKRÜ

ANA ADI : HANIM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1900

DOĞUM YERİ : MAÇKA
ilangovtr
Basın No: ILN02384190