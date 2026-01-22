Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01
T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1100 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan muris Şadiye Emral'ın misarın 4721 sayılı kanununun 594. Maddesinin gereğince ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin mahkememize başvurması aksi halde
miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirası devlete geçeceği
ilan olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 49462747092
ADI SOYADI : ŞADİYE EMRAL
BABA ADI : ŞÜKRÜ
ANA ADI : HANIM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1900
DOĞUM YERİ : MAÇKA
