T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1100 Esas









İ L A N





Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;





Aşağıda açık kimliği bulunan muris Şadiye Emral'ın misarın 4721 sayılı kanununun 594. Maddesinin gereğince ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin mahkememize başvurması aksi halde

miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirası devlete geçeceği

ilan olunur.





GAİP TC KİMLİK NO : 49462747092





ADI SOYADI : ŞADİYE EMRAL





BABA ADI : ŞÜKRÜ





ANA ADI : HANIM





DOĞUM TARİHİ : 01/07/1900



