T.C. TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Turgutlar Mahallesi, 241 ada 9 parsel sayılı taşınmaz hissedarları olduğu bildirilen ''Mustafa Karısı Fethiye, Osman Oğlu ve Veli Oğlu" isimli kişilerin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/1442 Esas, 2015/919 Karar sayılı, 16/09/2015 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Mal Müdürünün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, '''Mustafa Karısı Fethiye, Osman Oğlu ve Veli Oğlu" isimli kişileri tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/245 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen ''Mustafa Karısı Fethiye, Osman Oğlu ve Veli Oğlu" isimli kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.