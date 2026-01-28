T.C. UZUNKÖPRÜ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N









DOSYA NO

:

2025/17 Esas





KARAR NO

:

2025/476





Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2025 tarihli ilamı ile152/1.a maddesi gereğince sanık Kemal Kaynak hakkında10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu cezanın ertelenmesine, ve sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, Osman ve Seyide oğlu, 21/02/1973 doğumlu, Edirne Uzunköprü Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı sanık KEMAL KAYNAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.



