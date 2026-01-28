Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:01
T.C. UZUNKÖPRÜ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. UZUNKÖPRÜ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2025/17 Esas
KARAR NO
:
2025/476
Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2025 tarihli ilamı ile152/1.a maddesi gereğince sanık Kemal Kaynak hakkında10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu cezanın ertelenmesine, ve sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, Osman ve Seyide oğlu, 21/02/1973 doğumlu, Edirne Uzunköprü Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı sanık KEMAL KAYNAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın ilan Kurumu aracılığıyla yurt genelinde trajı yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıcı Basın İlan Kurumu İlan portalında TEBLİĞİNE, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabileceği hususu İLAN OLUNUR.15.01.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02389084