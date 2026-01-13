T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/42 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Adacık Mahalle, Pirinçlik Mevkii Mevkii, 145 Ada, 2 Parsel,





Adresi : Beşikdüzü İlçesi Adacık Mahallesi, Pirinçlik Mevkii Beşikdüzü / TRABZON





Yüzölçümü : 892 m²





İmar Durumu : İmar planı sınırları içerisinde imar parselidir.





Kıymeti : 11.662.900,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



