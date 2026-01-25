Giriş Tarihi: 25.01.2026 00:01
T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, GÜLBAHÇE Mahalle/Köy, Yalı Mevkii, 118 Ada, 27 Parsel,
Adresi : Çarşıbaşı İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 4.978,32 m² İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.859.851,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tedaş Genel Müdürlüğü lehine 1180 metrekare hakkı vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:39
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Kuz Mevkii, 403 Ada, 64 Parsel,
Adresi : Kerem Mahallesi, Kuz Mevki Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 13.044,94 m2 İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.758.173,25 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tedaş Genel Müdürlüğü lehine 1180 metrekare irtifak hakkı vardır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:39
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
