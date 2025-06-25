T.C. VAN 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO

:

2019/399 Esas





Davacı

:

OSMAN ÖZER





Davalı

:

TOPRAK CAN UN VE GIDA İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





Davalı Toprak Can Un Ve Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin; Mahkememizde bulunan İpekyolu Üzeri 7.km.merkez/Van adresine çıkarılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle tebligatların yapılamadığı, şirketin elektronik tebligat adresinin de bulunmadığı ve başkaca adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmıştır. İş bu dosyaya ilişkin; HMK 281. Maddesi ile 7201 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmediği taktirde 20/11/2024 tarihli rapor, 06/02/2025 tarihli ek rapor ile ıslah dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve ilan hususu davalı Toprak Can Un Ve Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye ilanen tebliğ olunur. 19/06/2025



