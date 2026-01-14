Giriş Tarihi: 14.01.2026 00:01
T.C. YAHYALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2023/420 Esas 30.12.2025
İLAN
Mahkememizden verilen 12/06/2024 tarih 2023/420 esas 2024/277 Karar sayılı ilamla;
HÜKÜM:
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
-Davanın
KABULÜ İLE
,
1-a)
Dava konusu Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi,
907,00
m² yüz ölçümlü
118 ada 501 parsel
sayılı taşınmazın
394,69
m²'lik kısmı üzerinde
Maliye Hazinesi
lehine irtifak hakkı
TESİSİNE
, irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin
3.395,39 TL
olduğunun
TESPİTİNE
, bu bedelin
davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında
derhal ödenmesine, bu hususta bankaya yazı yazılmasına, taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek, intifa hakkı, ihtiyati tedbir gibi tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,
b)
Kamulaştırma bedeli olarak tespit olunan
3.395,39 TL'ye
dava tarihi olan
14.10.2023
tarihinden karar tarihi olan
12.06.2024
tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine, bu tutarın davacıdan alınarak
davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında
ödenmesine,
2-
Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi,
907,00
m² yüz ölçümlü
118 ada 501 parsel
sayılı taşınmazın
394,69
m²'lik kısım üzerinde Maliye hazinesi lehine irtifak hakkı tesisi ile, irtifak hakkı tesisinin tapuya
KAYIT VE TESCİLİNE,
3
-Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
4
-Fen bilirkişisi Abdullah Memnun, gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi Mustafa İpek ve ziraat mühendisi bilirkişi Ozan Arslaner'in
29.02.2024
tarihli raporu ile ekindeki fen bilirkişi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,
Mahkememizin bu kararına karşı tescil ve/veya terkine ilişkin hükmü yönünden 7139 sayılı kanunun 26. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince uyarınca
KESİN
, kamulaştırma bedelinin tespiti yönünden ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine, dilekçe verilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmek üzere tarafların
İSTİNAF
yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen39583701950 TC kimlik numaralı
EMRAH ÖZTÜRK,
39577702178
FERHAT ÖZTÜRK
'e
kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak ya da başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair işbu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği olunur.
