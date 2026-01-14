T.C. YAHYALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,





-Davanın

KABULÜ İLE

,





1-a)

Dava konusu Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi,

907,00

m² yüz ölçümlü

118 ada 501 parsel

sayılı taşınmazın

394,69

m²'lik kısmı üzerinde

Maliye Hazinesi

lehine irtifak hakkı

TESİSİNE

, irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin

3.395,39 TL

olduğunun

TESPİTİNE

, bu bedelin

davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında

derhal ödenmesine, bu hususta bankaya yazı yazılmasına, taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek, intifa hakkı, ihtiyati tedbir gibi tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,





b)

Kamulaştırma bedeli olarak tespit olunan

3.395,39 TL'ye

dava tarihi olan

14.10.2023

tarihinden karar tarihi olan

12.06.2024

tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine, bu tutarın davacıdan alınarak

davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında

ödenmesine,





2-

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi,

907,00

m² yüz ölçümlü

118 ada 501 parsel

sayılı taşınmazın

394,69

m²'lik kısım üzerinde Maliye hazinesi lehine irtifak hakkı tesisi ile, irtifak hakkı tesisinin tapuya

KAYIT VE TESCİLİNE,





3

-Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,





4

-Fen bilirkişisi Abdullah Memnun, gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi Mustafa İpek ve ziraat mühendisi bilirkişi Ozan Arslaner'in

29.02.2024

tarihli raporu ile ekindeki fen bilirkişi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,





Mahkememizin bu kararına karşı tescil ve/veya terkine ilişkin hükmü yönünden 7139 sayılı kanunun 26. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince uyarınca

KESİN

, kamulaştırma bedelinin tespiti yönünden ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine, dilekçe verilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmek üzere tarafların

İSTİNAF

yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.





Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen39583701950 TC kimlik numaralı

EMRAH ÖZTÜRK,

39577702178

FERHAT ÖZTÜRK

'e