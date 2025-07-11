T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

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2023/1964 Esas





Davacı Alişan Özusta vekili tarafından davalı Basri Çolak aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında,





1-Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru beldesi, 262 ada 13 parsel, A Zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazda hissedarlar arasında rızai taksim hususunda ittifak sağlanamadığından taşınmazların satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup;





Davalı Basri Çolak'a daha öncesinde dava dilekçesi, ve tahkikat duruşma günü ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmıştır.





Davalı Basri Çolak'a bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına dair karar verilmiş olup bu sebeple;





"Bilirkişi raporunda özetle; Yalova ili Çınarcık ilçesi Koru Mah. 262 ada 13 parsel üzerinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın A Giriş Bodrum Katta konumlu 1 numaralı bağımsız bölümün Kıymet Takdirinin 2.250.000 TL olabileceği, taşınmaz sayısı 1 adet mesken olup hissedar sayısı 2 dir. Dava konusu olan taşınmazın davacı ve davalıların müşterek / paylı mülkiyet ile malik olduklarından dolayı, taşınmazın da 634 sayılı kat mülkiyetine tabi olduğundan dolayı bölünerek taksiminin mümkün olmadığı belirlenmiş olup, dava konusu taşınmazın durumuna, miktarına ve hissedar sayısı ile hisse miktarlarına göre aynen yahut ivaz ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı hususu tespit edilerek ortaklığın açık arttırma usulü ihale ile satış yapılarak giderilebileceğine kanaat getirilmiştir.



