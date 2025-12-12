Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:01
T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/2303 Esas Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemli davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Dosyamız üzerinden yapılan araştırmalara ve dosyaya celp edilen nüfus kayıtlarına rağmen mirasçısı tespit edilemeyen Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Kılıç köyü, cilt no 42 hane no 50'de nüfusa kayıtlı, Emin ve Ayşe kızı, 30/05/1928 Gümülcine doğumlu, 61114480768 T.C kimlik numaralı NAZİLE KORKMAZ 22/02/2023 tarihinde ölmüştür. Murisin varsa mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurmaları ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak suretiyle murisin mirası devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 17/02/2026 günü saat 10:55’e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanununun 594 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02356288