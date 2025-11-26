T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/2 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, CUMHURİYET Mahallesi 671 Ada, 7 Parsel,sayılı Avlulu İki Katlı Kargir Ev Vasıflı Satışa konu taşınmaz





Yüzölçümü : 582,61 m2





İmar Durumu :Yatağan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2023 tarihli evrakına göre, 1/1000 Ölçekli Yatağan İlave ve Revizyon İmar Planında "Meskun Konut ve Yol" alanında kalmaktadır. Taks:0,40 Kaks:1,20 Hmax:9,50, 3 kat imarlı, Ön bahçe çekme mesafesi 5m, yan/arka bahçe çekme mesafesi 3,00m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. "671 Ada 7 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Yatağın İlave Ve Revizyon İmar Planı içinde kalmakta olup parsel tekil olarak inşaat yapımına elverişli değildir. 671 Ada 7 parselin komşu parselleri ile birlikte imar uygulamasına tabi tutulup müstakil imar parseli haline gelmeden ifrazı ve/veya inşaat izni verilemez." DENMEKTEDİR.





Kıymeti : 7.643.474,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



