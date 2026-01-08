T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/10 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BENCİK ORTA Mahalle/Köy, HATİP DERESİ Mevkii, 386 Ada, 2 Parsel, sayılı taşınmaz; Kargir Ev ve Tarla niteliğinde olup yüzölçümü 16.971,52 m2 dir.





Yüzölçümü : 16.971,52 m2





İmar Durumu :Bencik Mahallesi 386 ada 2 parsel nolu taşınmaz 1/100000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni planında Tarımsal arazi konumun da kalmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı toprak koruma kanunu kapsamında yapılaşma yapılabilir. İnşaat Ruhsatı aşamasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün izni alınması gerekmektedir. DENMEKTEDİR.





Kıymeti : 6.125.785,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.





İRTİFAK:

İrtifak hakkı vardır.(Özel koşullar: Botaş Genel Müdürlüğü adına 1817,71 m2 ağaç dikmemek ,bina vb. sabit tesis yapmamak şartıyla irtifak hakkı tesis edilmiştir)



