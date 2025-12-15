Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:01
T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
:
2025/129 Esas
DAVACI:
MURAT GÜNEŞ- Mağaracık Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 108/1İç Kapı No: 89 Samandağ / Hatay Samandağı/ HATAY
DAVALI:
1- MALİYE HAZİNESİ - Emek Mahallesi, İsmet İnönü Blv. 06490 Çankaya/ ANKARA
DAVALI:
2- HATAY ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ -
Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesindee kain doğusunda 221 ada 1 parsel, 221 ada 6 parsel, 222 ada 2 parsel, 222 ada 3 parsel, 222 ada 4 parsel, 222 ada 5 parsel, güneyinde 172 ada 19 parsel ve 172 ada 15 parsel, batısında 223 ada 1 parsel ve 223 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan taşınmazı 1982 öncesi ve sonrasında zilyet olarak tarım amaçlı kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 27/06/2025
