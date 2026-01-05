Giriş Tarihi: 05.01.2026 00:01
T.C. YEŞİLOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu Burdur ili Yeşilova İlçesi Harmanlı köyü 207 ada 15 parsel sayılı taşınmaz 20.359,53 m² büyüklüğünde tarla vasfındadır. Taşınmaz Harmanlı köyü 0 ada 2127 parselin kadastro güncellemesi sonucunda oluşmuştur. Taşınmaz Harmanlı köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında yer almaktadır. Taşınmazın kadastral olarak arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında ve ortalama %1-3 eğimlidir. Taşınmaz üzerinde 5 farklı kullanım bulunmaktadır. Taşınmaz yüzeyi hafif taşlı homojen bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın sulama imkanı bulunmaktadır. Sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.530.450,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:07
27/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
