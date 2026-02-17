Giriş Tarihi: 17.02.2026 00:01
T.C. YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2025/1187 Esas 05.02.2026
Konu
:
YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden
Dava konusu Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 103 Ada 9 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 140 Ada 9 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 236 Ada 1 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 277 Ada 49 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 113 Ada 9 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 113 Ada 3 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 138 Ada 5 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 157 Ada 1 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 117 Ada 9 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 141 Ada 63 Parsel, Yozgat İli Merkez İlçesi Osmanpaşa Köyü 119 Ada 85 Parsel de bulunan taşınmazların maliklerinden Ertuğrul Dursun (TCKN:71443064706)'un tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalıya duruşma günümüz olan 15/04/2026 gün ve saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.
ilangovtr
Basın No: ILN02402524