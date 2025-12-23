Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 23.12.2025 00:01

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/28 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 144 Ada, 16 Parsel,

Yüzölçümü : 527,00 m2

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:10
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02365887