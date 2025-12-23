T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/28 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 144 Ada, 16 Parsel,





Yüzölçümü : 527,00 m2





Kıymeti : 6.000.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi



