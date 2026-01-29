Giriş Tarihi: 29.01.2026 00:01
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 204 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 4.163,12 m2
Kıymeti : 5.203.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
