T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/39 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 204 Ada, 17 Parsel,





Yüzölçümü : 4.163,12 m2





Kıymeti : 5.203.900,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi



