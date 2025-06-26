Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01

T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/127 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2401 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 2.600 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam Ticaret + KonutAlanı E:3,00 Hmax:24,50

Kıymeti : 109.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2405 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 1.152 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 8 Kat

Kıymeti : 44.935.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2406 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 304,00 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 5 Kat

Kıymeti : 8.210.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2408 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 324,00 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 Kat

Kıymeti : 8.430.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 5668 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.412,00 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam Ticaret + KonutAlanı E:3,00 Hmax:24,50

Kıymeti : 52.245.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02244606
ilangovtr