Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/127 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2401 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 2.600 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam Ticaret + KonutAlanı E:3,00 Hmax:24,50
Kıymeti : 109.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2405 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 1.152 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 8 Kat
Kıymeti : 44.935.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2406 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 304,00 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 5 Kat
Kıymeti : 8.210.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 2408 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 324,00 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 Kat
Kıymeti : 8.430.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 5668 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 1.412,00 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam Ticaret + KonutAlanı E:3,00 Hmax:24,50
Kıymeti : 52.245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02244606
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