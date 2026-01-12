T.C.AYDIN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Aydın (Kapatılan) 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/11/2025 tarih 2025/320 Esas 2025/541 Karar sayılı ilamı ile; Sanığın eylemine uyan TCK 191/6 maddesi delaleti ile TCK 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren

1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,





Yapılan yargılama gideri olan 2 adet davetiye gideri

420,00 TL'nin

,

sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına

,





Dair;

Cumhuriyet Savcısının yüzüne karşı,

sanığın yokluğunda,

kararın tebliğinden itibaren tüm ilgililerin iki hafta içinde, mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi yada tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi ya da tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

İSTİNAF

yolu açık

isteme uygun olmak

üzere verilen karar verildiği, Sanık Ahmed ve Zuhur oğlu, 04/01/2004-İdlip Doğumlu,

MUHAMMED MUHAMMEDZALİH'in tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.





7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.