T.C.BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz nezdinde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM:





KABULÜNE,





2-Açılan davaya konu edilen; Samsun İli, Bafra İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 170 ada - 16 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın,

SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,





3-Satışın İİK'nun 112-136 maddelerine göre

AÇIK ARTTIRMA İLE YAPILMASINA,





4-Açılan davaya konu edilen; Samsun İli, Bafra İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 170 ada - 16 parsel sayılı taşınmazın satışından elde edilen gelirin; taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında, davanın taraflarına ödenmesine,





5-HMK'nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürü'nün atanmasına,





6-Satış bedeli üzerinden belirlenecek olan binde 11,38 oranındaki harcın, davaya konu edilen, Samsun İli, Bafra İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 170 ada - 16 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında, davanın taraflarından tahsiline, davanın açılması sırasında davacıdan peşin olarak alınan harcın alınacak olan iş bu harçtan mahsubuna,





7-Davacı tarafça davanın açılması sırasında yapılan ilk masraf 623,40 TL ile, kep masrafı, posta masrafı, keşif masrafı ve bilirkişi ücretlerinden ibaret 15.652,50 TL olmak üzere toplamda 16.275,90 TL tutarındaki yargılama giderinin, taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında, davalılardan alınarak, davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında hissesine isabet eden yargılama giderlerinin ise davacı taraf üzerinde bırakılmasına,





8-Davacı tarafın açılan bu davada kendisini vekili ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin, taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında, davalılardan alınarak, davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında hissesine isabet eden vekalet ücretinin ise davacı taraf üzerinde bırakılmasına,





9-Kamu tarafından karşılanan 2.666,67 TL tutarındaki Zorunlu Arabuluculuk dava şartına ilişkin Arabuluculuk ücretinin, davaya konu edilen taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri oranında,

davanın taraflarından alınarak, Hazineye irat kaydına,





10-Artan avansın istem halinde ilgili tarafa iadesine,





Dair;

davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda,

gerekçeli kararın, taraflara tebliğ tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içerisinde, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usulen anlatıldı. 10/09/2025"





şeklinde alıntı yapıldığı üzere verilen karar, davalılardan Havva KARABULUT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.





