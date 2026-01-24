T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/347 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri:

Satışa konu taşınmaz

Bursa İli Kestel İlçesi, Burhaniye Mahallesi Köyiçi Mevkii 949 ada, 174 nolu parselde, Arsa Ana Taşınmaz niteliği ile522,67 m2 alanda,

Tam Hisse ile HA** oğlu Borçlu EM** KU** adına kayıtlıdır.





Taşınmazın adresi:

Barakfakih Mah. Dere Sok. No.10 Kestel/Bursa





Taşınmaz kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'in 21 km doğusunda, Ankara Yolu Caddesi'nin 2.700 m kuzeyinde, Bursa Çevre Yolunun 800 m kuzey doğusunda, Kestel İlçe merkezine 7 km kuzey doğusunda, eski köy merkezinin 3.500 m güney doğusunda, Barakfakih Mah. de tali nitelikli Dere Sokak'a cepheli konumdadır. Parselin cepheli olduğu, Dere Sokak'ın 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 699,82 TL/m2 dir. Parsel üzerinde zemin kat ve 1.kattan müteşekkil, 2 daireli konut amaçlı bir yapı mevcuttur. Zemin kat dairesinde, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkon, 1.kat dairesinde, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 4 adet balkon mevcuttur. Zemin katta daireye bitişik 40 m2 alanında bir sundurma ve çatı terasında üzeri kapalı dört bir yanı açık bir teras mahalli mevcuttur.*Dairelerde dış kapı çelik, iç kapılar akrilik, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Mutfaklarda zemin kat dairesinde mermerit tezgah ve akrilik dolap, 1.kat dairesinde çimstone tezgah ve akrilik dolap mevcuttur. Banyolarda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Isıtma doğalgaz kombi sistemdir. Yapı alanı iki katta toplam 240 m2 dir. Cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçilmemiştir. Yapı yıpranma payını % 25 olarak belirlemekteyiz. Taşınmaz fiili yerleşim mahallinde yer almakta olup, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.





İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır





Kıymeti:

13.694.400,00 TL (Taşınmazın arsa ve yapı dahil tam hissesinin değeri)





KDV Oranı:

%20





Kaydındaki Şerhler:

Banka lehine ipotek ve ve icrai hacizler vardır



