Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/21 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, 499 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz bor arsa olarak kullanılmakta, köşe parsel konumunda ve üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.
Adresi : Kumburgaz Mah. İslam Sokak (No9-11) Ve Çim Sokak (No:1) Birleştiği Noktadır. Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.343,92 m2
İmar Durumu : 17.05.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Merkez Mah. kuzeyi ilave alanın uygulama imar planında ayrık inzam, 2 kat, TAKS:0,20, KAKS:0,40 konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 30.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:11
23/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02247794
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