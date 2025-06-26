T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/21 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, 499 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz bor arsa olarak kullanılmakta, köşe parsel konumunda ve üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.





Adresi : Kumburgaz Mah. İslam Sokak (No9-11) Ve Çim Sokak (No:1) Birleştiği Noktadır. Büyükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 2.343,92 m2





İmar Durumu : 17.05.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Merkez Mah. kuzeyi ilave alanın uygulama imar planında ayrık inzam, 2 kat, TAKS:0,20, KAKS:0,40 konut alanında kalmaktadır.





Kıymeti : 30.500.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



