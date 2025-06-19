T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*





2024/17 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/17 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 1639 Ada, 20 Parsel, Taşınmaz boş arsa konumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.





Adresi : Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa Cad No:11 Beylikdüzü/ İSTANBUL





Yüzölçümü : 1.889,17 m2





İmar Durumu :09.06.2011 onaylanan 1/1000 ölçekli Gürpınar Uygulama İmar Planı ve 19.06.2018 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadılatında "t" rumuzlu konut alanı (ayrık nizam 3 kat, Taks=0,30) olarak planlanmış olup söz konusu parsel jeolojik sakıncası nedeniyle Yasaklama Alanı ve Taşkın Önlemli Alan sınırında kalmaktadır.





Kıymeti : 90.680.160,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



