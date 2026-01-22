Yeni Şafak
T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01

Sayı : E.69466770-2025/102-Ceza Dava Dosyası 20.01.2026 

Konu : Askı Tutanağı 


ESAS NO : 2025/102 

KARAR NO : 2025/531 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : ARDA POLATOĞLU : Hakan ve Yasemin oğlu, 25/02/2009 Kocasinan doğumlu, Topağacı Mah. Kalender Sok. No:6, İç Kapı No:2, Ümraniye/İstanbul TC Kimlik No: 38989710320 

SUÇ : Bıçak ve Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma 

SUÇ TARİHİ : 17/12/2024 

KARAR ÖZETİ : Suça Sürüklenen Çocuğun üzerine atılı 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçu sübuta ermekle eylemine uyan 6136 Sayılı Yasanın 15/1 maddesi gereğince 3 AY 10 GÜN HAPİS VE 1.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, mahkememizin gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup,7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
