Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01
T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
Sayı : E.69466770-2025/102-Ceza Dava Dosyası 20.01.2026
Konu : Askı Tutanağı
ESAS NO : 2025/102
KARAR NO : 2025/531
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : ARDA POLATOĞLU : Hakan ve Yasemin oğlu, 25/02/2009 Kocasinan doğumlu, Topağacı Mah. Kalender Sok. No:6, İç Kapı No:2, Ümraniye/İstanbul TC Kimlik No: 38989710320
SUÇ : Bıçak ve Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma
SUÇ TARİHİ : 17/12/2024
KARAR ÖZETİ : Suça Sürüklenen Çocuğun üzerine atılı 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçu sübuta ermekle eylemine uyan 6136 Sayılı Yasanın 15/1 maddesi gereğince 3 AY 10 GÜN HAPİS VE 1.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, mahkememizin gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup,7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02385722