T.C.İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI









DOSYA NO:2025/9 TEREKE 11/02/2026





TEREKESİ TASFİYE OLUNAN





ADI SOYADI:

MEHMET NEJAT YAR-53770123660





VEFAT TARİHİ :

01.06.2024





TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH:

03.09.2025





İstanbul Anadolu 22. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2025/9 TEREKE sayılı kararı ile en yakın mirasçıları mirasçıların tarafından mirası reddedilen murisin terekesi TMK 612., İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;





1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri





2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,



