Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01
T.C.İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, 1256 Ada, 379 Parsel
Adresi : Tacir Mah. Dikece Mevkiiİznik / BURSA
Yüzölçümü : 5.057,78 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.069.336,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:22
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:22
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ÖMERLİ Mahalle/Köy, 1027 Ada, 75 Parsel
Adresi : Ömerli Mah. İncesaylar Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 5.561,56 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.898.496,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:52
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:52
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
