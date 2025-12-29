T.C.İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/12 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, TACİR Mahalle/Köy, 1256 Ada, 379 Parsel





Adresi : Tacir Mah. Dikece Mevkiiİznik / BURSA





Yüzölçümü : 5.057,78 m2





Arsa Payı : TAM





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 6.069.336,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



