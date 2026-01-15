T.C.KIRKLARELİ1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :

2024/204





KARAR NO :

2025/111





Mahkememizin 24/04/2025 gün 2024/204 Esas 2025/111 Karar sayılı kararı ile ;





Sanık Yakup TARAK hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5237 Sayılı TCK'nın158/1-l, 158/1-son cümlesi, 62/1, 52/2, 52/4,53 maddeleri gereğince sanığın neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS VE 156.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, dair; 5271 sayılı CMK'nın 273.maddesi gereğince Mahkememiz gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren

2 HAFTA

içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanı zapta geçirtmek suretiyle ya da cezaevi vasıtasıyla TEKİRDAĞ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde

istinaf

yolu açık olmak üzere (

kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir

) karar verilmiş olup, işbu karar sanık Yakup TARAK'a ( Mustafa ve Şaduman oğlu, 03/12/1988 doğumlu) bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



