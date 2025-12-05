Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/303
DAVALI
:
MELAHAT KAÇAR
Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili Av. Hazal HACIHİMMETOĞLU tarafından sizin aleyhinize İstanbul İli Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi 5494 parsel sayılı taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) talepli dava açılmıştır.
Mahkememizce 13/03/2026 günü saat:09:55'ta yapılacak olan ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25//11/2025
