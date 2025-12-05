T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/303





DAVALI

:

MELAHAT KAÇAR









Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili Av. Hazal HACIHİMMETOĞLU tarafından sizin aleyhinize İstanbul İli Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi 5494 parsel sayılı taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) talepli dava açılmıştır.



